Nie płaci na pierwszej randce. "Chcę być traktowana jak księżniczka"

Kobieta nie uważa też, żeby jej podejście było jedynym właściwym. - Jeśli chcesz związku, w którym dzielicie się po połowie i to jest twój system przekonań, to w porządku – powiedziała. - Rób, co chcesz! Po prostu bądź szczera ze sobą i osobą, z którą się spotykasz.