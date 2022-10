Kontrowersyjny trend sprzed 20 lat powraca w wielkim stylu. Tak odczarowała go Dua Lipa

Dua Lipa i jej denim total look

Dua Lipa znana jest ze swoich odważnych stylizacji, które zakłada nie tylko na scenę, ale również na co dzień. Mikrotopy, połyskujące materiały, przezroczystości i wycięcia to dla niej chleb powszedni. Rzadko zdarza się, by zdecydowała się na bardziej stonowany w formie zestaw. Jednak ostatnio zaskoczyła lookiem złożonym jedynie z dżinsowej kurtki o szerokiej linii ramion i dżinsowych spodni z prostymi nogawkami, do których dobrała klasyczne, czarne szpilki oraz białą torebkę. Tworząc denim total look, doskonale wpisała się w aktualne trendy.