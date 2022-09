Katarzyna Zielińska w kolorach jesieni. Uwagę przykuwają nietuzinkowe kolczyki

Katarzyna Zielińska poczuła jesień

Wiele kobiet obserwuje instagramowy profil Katarzyny Zielińskiej także po to, by inspirować się jej stylizacjami. Aktorka lubi wyraziste kolory i ciekawe wzory. Choć często stawia na wygodę, to potrafi też olśnić w sukni w stylu glamour. Zwraca również uwagę na dodatki, a szczególnie na biżuterię. Ostatnio opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w stylizacji, będącej kwintesencją jesieni. Widać, że aktorka poczuła już ten przytulny klimat.