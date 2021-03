Kopińska o TVP Kobieta. "Cukiereczek"

W ostatnich miesiącach pretekstem do wielu rozmów o roli kobiety w społeczeństwie stały się protesty dotyczące zakazu aborcyjnego, a ostatnio ten temat wywołał również spot nowego kanału lifestylowego TVP.

W spocie na ekranie uśmiechnięte kobiety zajmują się pracami domowymi. Dziennikarka Justyna Kopińska zauważa, że równouprawnienie tam jeszcze nie dotarło, a proponowany przez stację ideał kobiecości to model sprzed 200 lat.

"Cukiereczek" - tak o spocie nowego kanału pisze Kopińska

- Mamy rok 2021. Kobiety zmieniają świat, zdobywają ośmiotysięczniki, są operatorami kamer, prezesami zarządów korporacji, prowadzą fundacje, kochają dzieci i wnuki, decydują się nie mieć potomstwa, gotują, jedzą posiłki ugotowane przez mężczyzn, piją piwo i oglądają mecze, majsterkują, są piłkarkami, doskonałymi strzelcami, żołnierkami, policjantkami, adwokatkami, podróżniczkami, premierkami - wymienia w tekście Kopińska. - W Polsce co jakiś czas jesteśmy przenoszeni do alternatywnej rzeczywistości. Ostatnio pretekstem do rozmów o rolach społecznych był spot programu TVP Kobieta, który można podsumować słowem "cukiereczek".