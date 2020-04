WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 msza święta onlinetriduum paschalnewielkanoc 2020 oprac. Karolina Błaszkiewicz 1 godzinę temu Koronawirus. Triduum Paschalne. Msza święta online w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę Epidemia koronawirusa zmieniła nasze życie. Również to religijne. Narodowa kwarantanna zmusza nas do pozostania w domach. Tegoroczna Wielkanoc będzie dla wielu Polaków sporym wyzwaniem. Episkopat Polski przygotował jednak rozwiązanie. Triduum Paschalne możemy przeżywać bezpiecznie. Triduum Paschalne można przeżywać, uczestnicząc w mszach online (agencja gazeta) Wielkanoc to najważniejsze święto katolików. Wierzący stoją dziś przed ogromnym wyzwaniem. Przez koronawirusa nie będą mogli licznie stawić się na mszach w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W nabożeństwach nie może bowiem uczestniczyć więcej niż 5 osób. Od Niedzieli Wielkanocnej ten limit jednak wzrośnie – bo do 50 osób. W czasie Triduum Paschalnego Konferencja Episkopatu Polski zachęca do uczestnictwa w mszach świętych, które będą transmitowane m.in. w telewizji i internecie. Msza święta online w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę "Wielki Tydzień, który rozpoczęliśmy, jest w obecnej sytuacji epidemii szczególną zachętą do ożywienia naszej nadziei i zaufania Bogu. To najważniejszy tydzień w roku, w którym przeżywamy najistotniejsze prawdy wiary. Zachęcam wszystkich do szczególnie intensywnej modlitwy w tym czasie" – podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Miziński. Zaznaczył jednak, że ta sytuacja "nie może nas uśpić i pozbawić możliwości rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa". Poza duchowym włączeniem się w modlitwę, jak to określił biskup, można również czytać Pismo Święte czy rodzinnie odprawiać nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. "Transmisje nigdy nie zastąpią realnego sprawowania sakramentów. W tych dniach jednak są dla większości jedynym dostępnym sposobem duchowego łączenia się i tworzenia wspólnoty modlącego się Kościoła" – zaznaczył w swoim oświadczeniu Miziński. "Dlatego starajmy się wzbudzać w sobie pragnienie i tęsknotę za realnym spotkaniem z Chrystusem, szczególnie w sakramencie pojednania i pokuty oraz Eucharystii. Skorzystajmy z wielu inicjatyw naszych duszpasterzy, którzy w tych trudnych dniach chcą być razem ze swoimi wiernymi i posługiwać im sakramentalnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, higieny i przepisów obowiązujących w czasie epidemii" – dodał. Triduum Paschalne – msze online Każdy, kto będzie chciał wziąć udział w mszy, na pewno znajdzie coś dla siebie na długiej liście transmisji w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę. Triduum Paschalne celebrowane przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego będzie transmitowane w TVP 3 oraz w Radiu Emaus. • Msza św. Krzyżma - Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020, godz. 11.00 - transmisja w TVP 3 i w Radiu Emaus

• Msza Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2020, godz. 17.30 - transmisja w TVP 3 i w Radiu Emaus

• Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020, godz. 17.30 - transmisja w TVP 3 i w Radiu Emaus

• Liturgia Wigilii Paschalnej - Wielka Sobota, 11 kwietnia 2020, godz. 22.00 - transmisja w TVP 3 i w Radiu Emaus Na Jasnej Górze liturgia w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę rozpocznie się o godzinie 18. Szczegółowa lista transmisji z kościołów w całej Polsce znajduje się choćby tutaj.