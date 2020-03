Koronawirus w Polsce. Czasowe obniżenie pensji dotknie wielu Polaków w dobie kryzysu

Tarcza antykryzysowa i obniżka pensji

Ze względu na przestój w polskiej gospodarce, rząd postanowił wprowadzić tzw. tarczę antykryzysową. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że wszystkie zastosowane rozwiązania będą kosztować 212 mld złotych – to połowa tegorocznego budżetu. Według nowego systemu wypłat wynagrodzeń, zostanie wprowadzony model 40-40-20. Oznacza to, że pracownik, pracodawca oraz państwo biorą udział w obronie miejsc pracy. Jednak wspomniany model nie obejmuje wszystkich polskich pracowników. O co chodzi w tym modelu wypłat? Pracodawca wypłaca swojemu pracownikowi przynajmniej 40% należnej pensji, drugie 40% dołoży państwo za pośrednictwem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W związku z tym pracownicy będą mieli obniżoną wypłatę o brakujące 20%. Dotyczy to głównie tych osób, które nie mogą pracować z powodu zastoju w firmie.