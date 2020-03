Koronawirus w Polsce. Jak Polacy mogą wrócić do kraju z zagranicznego pobytu?

Koronawirus w Polsce – jak wrócić do kraju?

Powrót do kraju tylko drogą lądową?

Obawy i niepokój związany z koronawirusem doprowadziły do dalszych kroków. Dlatego też Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało konkretne wytyczne związane z powrotem rodaków do kraju. Przede wszystkim powracający muszą zdawać sobie sprawę z tego, że zostaną szczegółowo przebadani, po czym skierowani na domową kwarantannę. W miarę możliwości Polacy powinni powracać do kraju drogą lądową, czyli samochodem, ale w przypadku wycieczek zorganizowanych, MSZ rekomenduje zgłoszenie się do organizatora. Ten jako pierwszy powinien pomóc w powrocie do Polski.