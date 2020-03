Koronawirus w Polsce. Lekarka Joanna Sawicka-Metkowska apeluje do rodziców

Pediatra, lek. Joanna Sawicka-Metkowska, znana w mediach społecznościowych jako Doktor Poziomka, wystosowała specjalny apel do rodziców.

"Ponieważ spektrum objawów COVID-19 (choroby wywoływanej koronawirusem – przyp. red.) jest ogromnie szerokie, od przebiegów bezobjawowych, przez przeziębieniowe, po ciężkie zapalenia płuc – dopóki nie jest z wami naprawdę źle, #zostańwdomu. Z dziećmi sprawa jest jeszcze trudniejsza – gorączka, kaszel i duszność to objawy, które ma prawie połowa dzieci z infekcjami. Nie możemy w wiarygodny sposób odróżnić, czy to na pewno nie koronawirus. Dopóki umiecie opanowywać objawy infekcji – smarki, gardła i kaszelki u dzieciaków – nie zabierajcie ich do przychodni/NPL, a tym bardziej nie na SOR czy Izbę Przyjęć. Zostawcie te miejsca dla najbardziej potrzebujących" – zaapelowała.