WSPIERAMSZPITALE Wirtualna Polska przyłącza się do apelu o pomoc dla służb medycznych

Szpitale pełne pacjentów, personel medyczny pracuje w pocie czoła całą dobę, wszyscy walczą o każdego przywiezionego chorego. Pomóżmy im w tym trudnym dla nich czasie!

Choć rząd robi wszystko co w jego mocy, by zapewnić szpitalom i personelowi medycznemu wszelkie potrzebne środki do funkcjonowania, już dziś napływają apele od różnych osób pracujących w placówkach medycznych, o zapotrzebowaniu na maseczki, fartuchy czy sprzęt. I to jesteśmy w stanie zorganizować, bo ludzie już dziś dzielą się zgromadzonymi w domu zapasami, a krawcowe szyją maseczki i fartuchy.