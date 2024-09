Kosmetyki Avon od października w Rossmannie

W Rossmannie dostępne będą wyselekcjonowane najpopularniejsze produkty Avon. Ofertę stworzono z myślą o klientach, którzy jeszcze nie mieli okazji wypróbować kosmetyków marki.

Znajdą się w niej produkty z trzech kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż i zapachy, aby nowi konsumenci mogli przekonać się o ich wysokiej jakości. Wśród nich będą m.in. serum Anew z Protinolem™, szminka Hydramatic z nawilżającym środkiem z kwasem hialuronowym, kredki do oczu Glimmerstick, a także popularne zapachy, takie jak Far Away, Attraction czy Little Black Dress.

Co roku Rossmann wprowadza na półki około 7 tys. nowości. Często są to produkty marek własnych lub dostępnych na wyłączność.

Avon działa na światowym rynku od 137 lat, a od 33 lat w Polsce. Dotychczas kosmetyki tej marki były dostępne online oraz u Konsultantek. Sprzedaż produktów w drogerii Rossmann jest realizacją wielokanałowej strategii firmy. Doświadczenia z innych rynków zagranicznych pokazują, że przyczynia się to do wzrostu rozpoznawalności brandu oraz zwiększenia sprzedaży.

Informacje o Rossmannie

Jesteśmy w Polsce synonimem drogerii. Polacy nie mówią, że idą do drogerii, tylko po prostu "idą do Rossmanna". Naszą misją jest "Inspirowanie i wspieranie w tym, by kochać siebie na co dzień". Namawiamy naszych klientów by każdego dnia znaleźli chwilę dla siebie, moment uważności i skupienia na sobie, nawiązania ze sobą dobrej relacji. Gdy pokochamy siebie, łatwiej nam będzie tworzyć dobre relacje z innymi: kochać, przyjaźnić się, mieć wokół życzliwych ludzi.

Drogerie Rossmann są blisko ludzi. Naszą ambicją jest by każdy Polak miał "swojego" Rossmanna do którego może dojść na piechotę, dojechać rowerem czy samochodem. Znajdziecie nas w galeriach i parkach handlowych oraz na osiedlach w całej Polsce.

Jesteśmy liderami wprowadzania na półki nowości z Polski i ze świata. Mamy szeroki asortyment – od produktów do pielęgnacji, higieny, aż po zdrowie. Oferujemy wysokiej jakości marki własne i liczne marki stworzone dla nas, dostępne tylko w Rossmannie. Przyjazny i kompetentny personel zawsze służy klientom pomocą.

Informacje o Avon

W Avon wierzymy, że lepszy świat dla kobiet to lepszy świat dla wszystkich. Jesteśmy marką kosmetyczną dla kobiet wspierającą ich siłę, rozbudzającą pewność siebie i stwarzającą im możliwości do realizowania swojego potencjału. Każda sprzedaż wspiera kobiety*, a miliony niezależnych Konsultantek na całym świecie sprzedają kultowe produkty marki Avon za pośrednictwem swoich sieci społecznościowych. Oferujemy wysokiej jakości kosmetyki, na które każdy może sobie pozwolić. Dzięki światowej klasy innowacjom tworzymy nagradzane produkty, które są dostępne dla wszystkich. Wspieramy rozwój kobiet - słuchamy ich potrzeb, mówimy o sprawach, które mają dla nich znaczenie i dążymy do pozytywnych zmian dla ludzi i planety. Za pośrednictwem Avon i Fundacji Avon przekazaliśmy ponad 1,1 miliarda dolarów na profilaktykę raka piersi i walkę z przemocą wobec kobiet. Avon jest częścią Grupy Natura &Co. * Dowiedz się więcej na www.avon.pl.

Materiał sponsorowany przez Rossmann