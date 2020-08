Kosmetyki z Primarka. Jakie ceny i co warto kupić?

Primark nareszcie otworzył swój sklep w Polsce. Do zakupu zachęcają nie tylko ubrania w dobrych cenach, ale i perełki z działu beauty. Kosmetyki i akcesoria do makijażu i pielęgnacji to bowiem drugi, równie popularny i ceniony przez klientów segment irlandzkiej sieciówki. Po co szczególnie warto wybrać do polskiego Primarka?