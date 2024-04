Rozpyl raz w miesiącu. Chwasty więcej nie urosną

Osoby mieszkające w domach lub posiadające ogródek działkowy, z pewnością pragną cieszyć się zielonym i soczystym trawnikiem. Jak jednak utrzymać go w idealnym stanie i sprawić, aby chwasty i szkodniki trzymały się od niego z daleka?

Sól Epsom ma w swoim składzie także azot i fosfor. Wsyp dwie łyżeczki produktu do 4 litrów wody i dobrze zamieszaj, a następnie przelej do butelki z atomizerem. Raz w miesiącu rozpylaj roztwór na trawnik.

Powszechnie znany ocet poradzi sobie z osadem z kamienia, pomoże w odplamieniu ubrań czy usunie nieprzyjemny zapach z pralki. Okazuje się, że równie dobrze sprawdzi się w ogrodzie. Jeśli w ogrodzie pojawiły się chwasty i masz problem, aby skutecznie je wyplewić, przelej ocet do butelki ze spryskiwaczem, a następnie rozpyl go bezpośrednio na chwast.

