Kot ćwierka zza szyby. Tajemnicze zachowanie wyjaśnione

Druga teoria zakłada, że kocie ćwierkanie na widok ptaków to wyraz frustracji. Kot, siedząc za oknem i patrząc na ptaki, może odczuwać niedosyt, ponieważ nie jest w stanie dostosować się do swojego naturalnego instynktu łowieckiego. Brak możliwości schwytania ptaka może prowadzić do pewnego stopnia frustracji, co objawia się charakterystycznym ćwierkaniem i nerwowością.