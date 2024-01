Tak właśnie myślimy o kotach. Prawda jest zupełnie inna

Zbadano zachowanie kotów

Koty są bardziej niezależne i subtelne w wyrażaniu emocji niż psy, co może być postrzegane jako obojętność. W rzeczywistości koty wykazują przywiązanie do swoich opiekunów i są w stanie odczuwać i wyrażać uczucia. Ich zachowanie jest często związane z ich naturalnymi instynktami i sposobem komunikacji, który różni się od psów. Potwierdzenie tych tez można znaleźć w dostępnych badaniach i publikacjach naukowych o zachowaniu kotów. Jednym z nich jest badanie prof. Daniela Millsa z Uniwersytetu w Lincoln w Wielkiej Brytanii. Badacz w swojej pracy podkreślał, że "koty tworzą bliskie związki emocjonalne z ludźmi" i od razu zaznaczał, że zwierzę nie każdemu jest w stanie zaufać. Wiele zależy od charakteru obu stron i zaangażowania opiekuna. W artykule, który ukazał się w "Smithsonian Magazine" naukowcy zwracali uwagę na zależności między zachowaniem opiekuna a osobowością kota. To też jest bardzo ważne w kociej relacji. Zwierzęta, którym poświęca się uwagę, bawi się i spędza czas, na pewno są bardziej ufne do osób trzecich.