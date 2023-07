Kot często kicha? Ważny sygnał dla właściciela

Kichając, kot oczyszcza nos. To zupełnie naturalny odruch, który może pojawić się także wtedy, kiedy pupil przebywa w pomieszczeniu, w którym unosi się intensywny zapach, np. tytoniu. Kiedy kot zaczął kichać wyjątkowo często, a do tego, ma podwyższoną temperaturę i jest apatyczny, to znak, że boryka się on z poważną chorobą.