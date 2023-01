Kot robi coś takiego? Pokazuje, że ma cię dość

Przez lata utarło się, że koty to czworonożni introwertycy. Są zamknięte w sobie, lubią samotność i cenią sobie niezależność. Naturalny dla kotów dystans do człowieka nie musi być przejawem niechęci. Większość wielbicieli tych mruczących czworonogów zgodzi się z tym, że przywiązują się one mocno do opiekunów i są zdolne do miłości. Swe uczucia okazują w nieco inny sposób. Językiem ciała alarmują także wtedy, gdy potrzebują uwagi opiekunów. Jak odczytać emocjonalne potrzeby kotów?