Kot śpi z tobą w łóżku? Wiadomo, co chce ci "powiedzieć"

Kot swoim zachowaniem stara się przekazać uczucia

Czy zauważyłaś kiedyś, że twój kot powoli mruży oczy? To, znak, że czuje się w twoim towarzystwie komfortowo i bezpiecznie. Dodatkowo świadczy to o dobrym nastawieniu do właściciela, a także niechęci do konfliktów. Warto uważnie przyjrzeć się swojemu kotu. Z pewnością szybko zobaczysz ten subtelny gest.