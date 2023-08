Jak przeprasza kot? Na pewno znasz ten gest

Przymilanie

Kiedy mały winowajca wyczuje odpowiedni moment, próbuje zbliżyć się do właściciela i udobruchać go swoim wachlarzem kocich trików. Wielkie ślepia wpatrujące się prosto w ludzkie oczy, symfonia mruczenia, przytulanie czy ugniatanie łapkami w kocim rozumieniu ma za zadanie poprawić ci humor. A jeśli to nie wystarczy, aby udobruchać właściciela? Wtedy kot decyduje się na "plan B".