Kozie mleko jako składnik kosmetyków - źródło zdrowia skóry i włosów

Zalety używania koziego mleka są znane już od starożytności, kiedy było wykorzystywane do kąpieli. Wybierano je nie bez przyczyny, ponieważ posiada silne działanie nawilżające i zmiękczające. Jest więc idealne dla suchej skóry, dlatego spotkamy je w różnego rodzaju kremach do twarzy, rąk oraz stóp. W przypadku mydeł i płynów pod prysznic nie zmywa naturalnej bariery, jaką jest płaszcz lipidowy. To zewnętrzna część naskórka, która składa się ze steroli, wosków, tłuszczy i innych substancji. Całość tworzy pierwszą linię obrony skóry przed bakteriami, grzybami, starzeniem i obniża wpływ działania promieni słonecznych na ciało. Kozie mleko zawiera dużo kwasów tłuszczowych i cholesterolu, stąd jego zbawienne działanie.