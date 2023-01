Kręci filmy pornograficzne. Zaskakujące, jak traktuje pracowników

Co ciekawe, na łamach "The Sun" Lust opowiedziała o atmosferze panującej w jej firmie. Okazuje się, że pracownicy (także ci biurowi) mogą liczyć na 30-minutową przerwę na masturbację. Gdy pracują z biura, mają możliwość udać się do specjalnego pokoju. Przerwa przysługuje także, kiedy są na home-office. Jak mówi Lust, ważne, by upewnić się, że przerwa przypada na czas poza godzinami spotkań.