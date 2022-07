Kobiety nie oglądają porno? "Wolała to niż uprawiać ze mną seks"

- Na szczęście z dnia na dzień pojawia się coraz więcej rozmów o tym, że kobiety także oglądają pornografię. To nie jest już wyłącznie domena mężczyzn. Jednak to, co nadal zaskakuje, to motywacja dla której kobiety wybierają taki sposób pobudzenia. To, na co zwróciłam uwagę, to pojawiające się wokół emocje. Mężczyzna proponujący oglądanie filmów erotycznych nie jest postrzegany tak samo, jak kobieta, która oferuje to samo. I właśnie te emocje stanowią dość silne podłoże działań człowieka. Gdzieś po drodze niezbędna będzie rozmowa osób partnerskich. Tylko ta, w obliczu emocji i nagromadzonych frustracji, może być bardzo trudna.