Artykuł Sponsorowany 1 godzinę temu KREM DO STÓP - JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI KOSMETYK I ZADBAĆ O KONDYCJĘ STÓP? Stopy to jeden z najważniejszych obszarów naszego ciała, niemniej często zapominany podczas codziennej pielęgnacji. To błąd, bo przecież to właśnie one każdego dnia dźwigają ciężar całego naszego ciała i tym samym narażone są na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne i ewentualne urazy. Do czynników, które mogą niekorzystnie wpływać na ich kondycję, należą m.in. otarcia i odparzenia, zmiany temperatur czy nadmierna wilgoć. Jaki krem do stóp wybrać? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał sponsorowany) Artykuł sponsorowany DLACZEGO KONDYCJA SKÓRY JEST TAK WAŻNA? Skóra to największy i najważniejszy narząd naszego organizmu, o łącznej powierzchni około 2m2., pełniący wiele kluczowych funkcji. Nie tylko chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi, ale też odpowiada za odbiór bodźców i wydzielanie wielu substancji. Co więcej, odgrywa ona istotną rolę w termoregulacji oraz syntezie hormonów oraz witaminy D3. Grubość skóry jest różna na poszczególnych częściach ciała, w zależności od roli, którą ma ona spełniać. Zbudowana jest z 3 warstw, z czego najbardziej zewnętrzną stanowi wielowarstwowy naskórek, który regularnie ulega złuszczeniu i wymianie na nowy. By skóra mogła w prawidłowy sposób spełniać swoją funkcję, powinna być odpowiednio oczyszczona i nawilżona, bez przerw w ciągłości tkanki. Systematyczne zabiegi pielęgnacyjne i odpowiednie kosmetyki to klucz do sukcesu. Nie wystarczy dbać o nią tylko wtedy, gdy wygląda źle, proces ten musi być ciągły, w przeciwnym razie podatność na uszkodzenia będzie o wiele większa. Niektóre obszary skóry wymagają szczególnego traktowania. Jednym z nich są pięty, w przypadku których codzienne obciążenia potęgują złuszczanie się naskórka i zwiększają skłonność do powstawania mikrourazów. PROBLEMY Z WYGLĄDEM STÓP Jednym z najczęściej pojawiających się problemów w obrębie stóp jest pękająca skóra pięt (nie tylko warstwa naskórka, ale również głębsze warstwy skóry), wrastające paznokcie oraz różnego rodzaju choroby grzybicze. Często są one bagatelizowane aż do momentu, kiedy następują komplikacje i pojawiają się dolegliwości bólowe, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Przy zaawansowanych zmianach warto skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu podologii i dermatologii, jednakże najlepszym rozwiązaniem jest prewencja, czyli odpowiednia pielęgnacja na co dzień. Związane z suchością skóry nadmierne jej rogowacenie w obrębie pięt oraz ich pękanie może rozwiązać dobry krem do stóp. Warto jednak zastanowić się nad tym, co wywołuje te objawy. Często jest to spowodowane zaburzeniem prawidłowej pracy układu krążenia i upośledzeniem zakończeń nerwowych gruczołów łojowych oraz potowych. Mówiąc prościej – do skóry nie dociera odpowiednia ilość wody i lipidów. Innym powodem jest przegrzewanie skóry np. przez noszenie zbyt ciepłego obuwia lub mikrouszkodzenia powstające między innymi w wyniku otarć lub długotrwałego obciążenia. Na problemy ze stopami narażone są więc m.in. osoby wykonujące pracę stojącą. Wśród innych przyczyn wymienia się także: • zaburzenia równowagi hormonalnej,

• predyspozycje osobnicze,

• nieodpowiednie obuwie,

• deformacje w budowie stopy,

• nadwagę i otyłość,

• schorzenia nerek, wątroby, reumatyzm. Często suchość skóry obejmuje jedynie niektóre obszary stopy (pięty, zewnętrzne krawędzie podeszwy oraz palce). Co powinno nas skłonić do sięgnięcia po krem na stopy? Alarmującym sygnałem z pewnością jest sytuacja, kiedy skóra w obrębie pięt staje się szorstka i łuszcząca się lub też zaczyna tworzyć twardą, litą skorupę o żółtawej lub brudnoszarej barwie. Co więcej, zespół pękających pięt może charakteryzować się pęknięciami suchymi lub też wilgotnymi. Ich typ zależy od przyczyny źródłowej: • pęknięcia suche – powodowane są zmniejszonym wydzielaniem sebum i potu,

• pęknięcia wilgotne – za ich powstawanie odpowiada nadmierna potliwość lub długotrwały kontakt z wilgocią. W wielu przypadkach pęknięcia w trakcie wykonywania codziennych czynności krwawią lub wydostaje się przez nie wodnista wydzielina, a dodatkowo towarzyszy im silny ból. CO POWINIEN ZAWIERAĆ DOBRY KREM DO STÓP? Na rynku znajdziemy szeroki wybór produktów do pielęgnacji stóp. Jak wśród nich znaleźć produkt, który w optymalny sposób pomoże nam zadbać o ich prawidłową kondycję, a jednocześnie nie zrujnuje naszego budżetu? Nieprawdą jest, że dobry krem do stóp musi być drogi. Warto sięgać po produkty o stosunkowo prostym składzie, bez zbędnych dodatków, które mogą powodować reakcje niepożądane. Przykładem tego typu produktów są kremy Emolium z serii Skin Repair. Linia Skin Repair dedykowana jest wymagającej skórze, suchej i dojrzałej, która potrzebuje odpowiednio wysokiego poziomu nawilżenia (dzieje się to dzięki zawartości składników hydroaktywnych) oraz zabezpieczenia przed podrażnianiami (rolę tę pełni prebiotyk Biolin oraz wyciąg z rokietnika). Warto wspomnieć, że krem zawiera w składzie kompleks 10 witamin (w tym witamin z grupy B). Jeżeli borykamy się z konkretnym problemem, jak np. pękające pięty, sięgnijmy po specjalny krem do pięt, którego skład z pewnością szybciej pomoże nam zlikwidować problem. Co powinien zawierać krem do stóp? Z pewnością jak najwięcej składników o działaniu nawilżającym i natłuszczającym, a także substancje wspierające procesy odnowy uszkodzonego naskórka. Dobrze, jeżeli powoduje zmiękczenie naskórka, szybko się wchłania, a jednocześnie pozostawia na długo uczucie nawilżenia. Przykładem takiego kosmetyku jest dermonaprawczy krem do stóp Emolium Skin Repair, który nie tylko natłuszcza i nawilża stopy, ale przede wszystkim zabezpiecza zrogowaciałą i wysuszoną skórę przed pękaniem i podrażnieniami. Kosmetyk działa kojąco i wzmacnia strukturę naskórka, wygładzając i intensywnie go nawilżając. W efekcie stopy stają się miękkie i gładkie w dotyku. Codziennie aplikowany krem na stopy Skin Repair to gwarancja, że będą one w dobrej kondycji i o nienagannym wyglądzie. KOSMETYKI DLA DIABETYKÓW Kolejną grupę dolegliwości w obrębie stóp, z którą boryka się spory odsetek naszego społeczeństwa stanowią objawy towarzyszące stopie cukrzycowej, czyli schorzeniu dotykającemu osoby chore na cukrzycę. Stopa cukrzycowa to powikłanie cukrzycy, w przebiegu którego dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz nerwów obwodowych, urazu, zakażenia oraz owrzodzenia, niejednokrotnie z całkowitą destrukcją tkanek stopy. Wśród czynników wywołujących zespół stopy cukrzycowej wymienia się między innymi ograniczoną ruchomość stawów lub zmiany deformacyjne w obrębie stopy, ale także w dużej mierze nieodpowiednią pielęgnację stóp oraz przemrożenia, zwłaszcza w zimie. Jak chorzy na cukrzycę powinni pielęgnować swoje stopy? Na rynku znajdziemy specjalne kosmetyki dla diabetyków, które oprócz składników pielęgnujących zawierają także składniki o działaniu odkażającym. Cała linia Diabetix dermokosmetyków Emolium została stworzona z myślą o pielęgnacji wrażliwej skóry diabetyków, Ich skład został tak opracowany, by działać wielokierunkowo, a jednocześnie nie wymagał stosowania specjalnych zabiegów. Ważne są regularne oględziny stóp, np. w trakcie krótkiej kąpieli i reagowanie nawet na najmniejsze uszkodzenia. Linia Diabetix zapewnia ochronę wyjątkowo wymagającej skórze cukrzyków, która potrzebuje nie tylko nawilżenia, ale również natłuszczenia i odbudowania bariery ochronnej skóry. Dermokosmetyk dla diabetyków zawiera unikatowy kompleks Hydra10, Witaminy: A, E, C, B1, B2, B5, B6, B12, PP oraz benfotiamina, a także wyciąg z rokietnika oraz wspomniany prebiotyk Biolin. Efekty stosowania kremu są bardzo szybko widoczne: już po 7 dniach regularnego stosowania redukuje pęknięcia naskórka średnio o 50%. Duże znaczenie ma tu również prawidłowe obcinanie paznokci, które mogą wrastać w skórę i powodować nie tylko dolegliwości bólowe, ale również stany zapalne. Zaleca się także regularne stosowanie kremów odżywczo-nawilżających, ponieważ miękka, elastyczna skóra jest zdecydowanie mniej narażona na urazy mechaniczne niż ta przesuszona i pękająca. Tak jak w przypadku innych osób, tak i u cukrzyków niezwykle ważna jest systematyczność. Każdy z nas, bez względu na to, z jakim problemem w obrębie stóp się boryka, powinien zwrócić uwagę na to, by nie przegrzewać stóp. Ważne jest również wygodne, stabilne obuwie oraz oddychające skarpetki, dzięki którym stopy nie będą narażone na obtarcia i nadmierne pocenie się, ponieważ może to sprzyjać nadmiernemu wysuszeniu skóry. Artykuł sponsorowany

1. Adam J.Sybilski, Skóra – najważniejszy narząd naszego ciała. Dbajmy o nią!, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-3151b92d-53c8-4ab8-bede-91926abfe772/c/skora-najwazniejszy-narzad-naszego-ciala-dbajmy-o-nia.pdf, dostęp online (05.03.2020).

2. Karolina Zielińska, Kilka słów o podologii – czyli jak dbać o swoje stopy?, https://utw.uj.edu.pl/documents/6082181/134859212/artyku%C5%82+podologia+UTW.pdf/1f3bce0f-73e8-4624-ad7c-25a87d247909, dostęp online (05.03.2020).

3. Laura Piejko, Pielęgnacja stóp u chorego na cukrzycę – aspekty praktyczne, https://www.researchgate.net/publication/323187525_Pielegnacja_stop_u_chorego_na_cukrzyce-_aspekty_praktyczne/link/5a855f614585159152b8a289/download, dostęp online (05.03.2020).