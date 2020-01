WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 królowa elzbieta ii Maja Kołodziejczyk 1 godzinę temu Królowa Elżbieta II celowo popełniła ten błąd. Nadworna stylistka zdradziła jej sekret Królowa Elżbieta II świadomie założyła ten element garderoby w nieodpowiedni sposób. Po latach jej osobista stylistka Angela Kelly wyjawiła zabawną tajemnicę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Królowa Elżbieta II (Getty Images) Królowa Elżbieta II jest znana ze swojego wyczucia stylu i charakterystycznych, kolorowych kompletów. Okazało się jednak, że dbająca o wizerunek monarchini podczas swojej wizyty w Malezji celowo założyła kapelusz odwrotnie. Szczegóły zabawnej sytuacji zdradziła jej osobista stylistka i krawcowa Angela Kelly. Królowa Elżbieta II celowo popełniła błąd w kwestii ubioru Angela Kelly, która jest odpowiedzialna za stylizacje królowej, wyznała, że raz zdarzyło jej się wybrać dla monarchini nieodpowiedni kapelusz. Miało to miejsce podczas wizyty królowej Elżbiety II w Kuala Lumpur w 1998 roku. Ze względu na gorący klimat Malezji, królowa zrezygnowała z płaszcza na rzecz kapelusza i lekkiej sukienki. Angela Kelly wybrała dla niej koralową kreację i kapelusz w tym samym kolorze. Do tego dopasowała sznur pereł oraz białe dodatki w postaci rękawiczek, torebki i czółenek na niskim obcasie. Niestety, gdy Angela wyjęła kapelusz z pudełka, zrozumiała, że kształtem nie będzie pasował do twarzy jej wysokości. Stylistka wiedziała, że jest za późno na zmianę stylizacji i postanowiła szczerze przyznać się królowej Elżbiecie II do błędu. Monarchini nie miała jednak zamiaru rezygnować z kapelusza, więc Angela Kelly zaproponowała, aby ubrała go odwrotnie. Królowa spróbowała i poprosiła księcia Filipa, aby ocenił jej strój. Mąż najwyraźniej nie miał nic przeciwko, odwrotnej metodzie noszenia kapelusza, gdyż właśnie w takim wydaniu Elżbieta II pokazała się wówczas Malezyjczykom. Getty Images Podziel się Getty Images Podziel się Getty Images Podziel się Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne