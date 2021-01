Krystyna Janda zaszczepiła się na Covid. Matylda Damięcka stanęła w jej obronie

"– Szczepisz się? – Ja? W życiu. Ale ta Janda to *****" – oto komentarz rysowniczki, która dała się poznać z mocnych komentarzy dotyczących życia społeczno-politycznego. Damięcka dodała jeszcze takie zdanie: "Wszyscy święci", a w hasztagach napisała: "Z szalup nikt nie skorzystał, Titanic zatonął, a wraz z nim wszyscy święci" i "Jeden temat, tyle wątków, ach tyle".

Damięcka nawiązała w ten sposób do tego, co dzieje się aktualnie wokół Krystyny Jandy i 17 innych przedstawicieli środowisk artystycznych. Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego twierdzą, że do szczepień tych osób doszło nielegalnie, a wręcz zadziałał w tym wypadku nepotyzm.