Kryzys psychiczny na studiach. "Bałam się, że wszystkich rozczaruję"

Dawała sobie radę. Zamieszkała w akademiku, miała sympatyczną współlokatorkę. Szybko zaczęło się to psuć i trudno jej powiedzieć, co się stało. Dziewczyna nie miała nieprzyjemnych wykładowców, koleżanki z grupy, z którymi złapała kontakt, wydawały się przyjaźnie nastawione. Do sesji było jeszcze daleko. A jednocześnie coraz częściej czuła się źle. - Bolała mnie głowa, miałam problemy żołądkowe. Przed każdymi ćwiczeniami musiałam łykać środki na uspokojenie. W niedzielę wieczorem nie mogłam zasnąć przez myśl, że muszę zabrać głos na zajęciach. To mnie przerażało - opisywała.