Żyją na dwa domy. "Nie umiem tak dłużej żyć"

"Zaczęłam cierpieć na ataki paniki"

Julia jest w nieco łatwiejszej sytuacji – mieszka w Poznaniu, a jej narzeczony wyjechał do okresowej pracy do Niemiec. Wraca pod koniec roku. - Pracuje w budowlance. Trafiła się okazja, żeby wyjechać i zarobić więcej. Ponieważ planujemy wesele, obydwoje uznaliśmy, że to idealny moment na taką decyzję - tłumaczy. - To nie koniec świata, do Drezna mam około 360 kilometrów. Przyjeżdżam do niego albo on do mnie, ale wiadomo, że nie możemy pozwolić sobie na to co tydzień ani logistycznie, ani finansowo. Jest trudno.