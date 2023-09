Katechetki zabrały głos. "Jestem zmęczona i wypalona"

- Naprawdę lubię moją pracę. Ale nie chciałam wracać do szkoły - wyznaje Joanna, która ma ponad piętnaście lat stażu jako katechetka. Zaczyna myśleć o przebranżowieniu się. - Przez pierwsze lata miałam poczucie misji i widziałam duży sens w tym, co robię. Niestety, to zaczęło się zmieniać. Trudne tematy kościelne stawały się głośne, a uczniowie czuli coraz większą niezgodę. Pamiętam, co działo się, kiedy zaczęły wychodzić skandale dotyczące pedofilii – wzdycha i od razu zastrzega: - Nie dziwię się uczniom. Ale mam dość pretensji o biskupów albo papieża. Daję przestrzeń do dyskusji, ale muszę to godzić z realizowaniem programu. Czuję też, że powinnam wzmacniać w byciu w Kościele, pokazywać pozytywne przykłady... A, szczerze mówiąc, jestem już zmęczona i wypalona.