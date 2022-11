Krzywa kreska? Dzięki temu trikowi pozbędziesz się jej bez naruszania reszty makijażu

Makijaż to nie łatwa sztuka, o czym doskonale wiedzą kobiety, wykonujące go na co dzień i od święta. Wszystko musi być perfekcyjne – cera zmatowiona w strefie T, ale rozświetlona w innych miejscach, policzki zaróżowione i wykonturowane, brwi nie za cienkie, nie za grube, ale idealnie podkreślone, a rzęsy wytuszowane maskarą, która najlepiej, gdyby się nie osypywała i nie odbijała pod oczami. Czasami trudno za tym wszystkim nadążyć.