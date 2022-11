Genialny trik makijażowy. Chodzi o połączenie dwóch produktów

"Make up no make up", makijaż w wersji glow, drapieżny z mocno zaznaczonym okiem czy wieczorowy typu glamour. Zabawa z makijażem nie ma końca. To prawdziwa sztuka, dzięki której możemy ukryć niedoskonałości, uwydatnić atuty i zyskać dzięki temu większą pewność siebie. Jednak nie wystarczą do tego tylko dobre produkty, ale przede wszystkim umiejętności, które każda kobieta może nabyć z czasem.