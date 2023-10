Ksiądz zakazał zakupów u pani Lucyny. Nie mógł przewidzieć efektu

Jak twierdzi w rozmowie z serwisem epoznan.pl jej mama, dziewczynka została nazwana dzieckiem diabła i po całym zdarzeniu trafiła do psychologa. W międzyczasie sprawą zainteresował się ksiądz.

Duchowny, który dowiedział się o tym, że miejscową kwiaciarnię prowadzą innowiercy, których córka nie przystąpiła do sakramentu Pierwszej Komunii, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

Sytuacja nie spodobała się sporej części mieszkańców Rożnowa. Zbuntowani zgłosili sprawę do mediów i lokalnych gazet. Zapoczątkowali też akcję mającą na celu uratowanie kwiaciarni od bankructwa.

"Na tablicy z paragonów kwota 4991 zł. Zapraszam po kwiaty, znicze. Dzisiaj pokazaliście jaka jest w was moc. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wychodzę z pracy, rano giełda, bo zostawiliście mi pustą kwiaciarnię. Postaram się odpisać na wiadomości, choć jest to bardzo trudne. Tyle tego jest od was, że potrzebowałabym wolnego, żeby wszystko przeczytać. Jeszcze raz dziękuję za każde miłe słowa i gest" - napisała w mediach społecznościowych pani Lucyna.