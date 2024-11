Księżna Kate cała w czerni. Uwagę zwraca nakrycie głowy

Kate Middleton powoli wraca do swoich obowiązków. 10 listopada 2024 roku razem z innymi przedstawicielami brytyjskiej monarchii uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Pamięci Poległych Żołnierzy, który na Wyspach jest obchodzony co roku w drugą niedzielę listopada.

Księżna pojawiła się w prostej stylizacji, której wymagały okoliczności. Jak przystało na członkinię "royalsów", nie zapomniała o oryginalnym nakryciu głowy. Noszenie fascynatorów to w brytyjskiej rodzinie królewskiej tradycja.

Moda na fascynatory, czyli ozdobne kapelusze, dotarła do Europy już w renesansie — za sprawą nawiązanej współpracy handlowej z Afryką. Ogromną popularność te oryginalne nakrycia głowy zawdzięczają Marii Antoninie, która była dla kobiet prawdziwą ikoną mody.

W Anglii "szał" na fascynatory trwa do dziś, fankami takiego urozmaicenia stroju są członkinie brytyjskiej monarchii, a w tym Kate Middleton. Żona księcia Williama przy każdej możliwej okazji, kiedy dress code wymaga klasycznego stroju, pozwala sobie na intrygujący fascynator, który nieco przełamuje prostotę stylizacji.

Podczas uroczystych obchodów Dnia Pamięci Poległych Żołnierzy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, księżna Kate pojawiła się cała w czerni, z przypiętą do płaszcza broszką o kształcie trzech połączonych ze sobą symbolicznych maków.

W stonowanym stroju jedynym elementem, który się wyróżniał, było nakrycie głowy. Kate Middleton wybrała niewielką ozdobę o formie toczka , do którego przypięto koronkowy woal oraz sztuczne kwiaty w czarnym kolorze.

