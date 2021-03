Księżna Mette-Marit pokazała się publicznie. Walczy ze śmiertelną chorobą

Para książęca rozmawiała z personelem Czerwonego Krzyża Norwegii, który przygotowuje się do świąt wielkanocnych. Podczas wizyty książę Haakon i księżna Mette-Marit obejrzeli sprzęt do misji poszukiwawczych i ratowniczych.

Członkini rodziny królewskiej z uśmiechem podziękowała wolontariuszom i powiedziała: "Nie jest tajemnicą, że dla wielu będzie to bardzo trudna Wielkanoc. Doceniam to, że Czerwony Krzyż pomaga również tym, którzy są już zmęczeni całą tą sytuacją, mają dość i ich psychika radzi sobie gorzej niż wcześniej".

Mette-Marit – choroba

Mette-Marit wie to doskonale z własnego doświadczenia. 2 lata temu wykryto u niej samoistne włóknienie płuc. Jest to odmiana przewlekłego zapalenia płuc. Choroba rozwija się na tkankach podpierających pęcherzyki płucne i atakuje podstawowy budulec płuc, przez co prowadzi do kłopotów z transportem tlenu do krwi. W efekcie osoby cierpiące na to schorzenie w dłuższym czasie mają poważne problemy z oddychaniem.