57-letnia Amerykanka urodziła dziecko. "Dlaczego nie?"

Nauczycielka z New Hampshire stała się jedną z najstarszych matek w Stanach Zjednoczonych. Barbara Higgins ma 57 lat i w minioną sobotę przywitała na świecie synka.

– Pokonaliśmy przeciwności – powiedział jej mąż, Kenny Banzhoff. – Jestem z niej taka dumny. Higgins twierdzi, jej trzecia ciąża była "łatwa" dzięki dobrym genom i aktywnemu trybowi życia. Kobieta przez całe życie uprawiała sport. Mało tego, podnosiła ciężary aż do dnia, w którym zaczęła rodzić. Zanim jednak zobaczyła swoje dziecko, przeżyła ogromną tragedię.

57-latka została matką

W czasie żałoby Amerykankę pochłonęła myśl o ponownym zajściu w ciążę. – Zaczęłam mieć te sny, że chcę mieć dziecko i pomyślałam: "Ok, Barb, to trochę szalone" – opowiadała mediom kobieta. Mąż jednak wcale jej nie wyśmiał, wręcz przeciwnie – był "za".

Para zdecydowała się w końcu, że spróbuje. Zwłaszcza że znaleźli klinikę in vitro w Bostonie, która chciała podjąć się leczenia Barbary. 57-latka zaszła w upragnioną ciążę.

– Jack jest dziś tutaj, jest na tym świecie i czeka go piękne życie – powiedziała. Zdaje sobie jednak sprawę, że nic nie jest dane raz na zawsze. – Nikt nie rodzi dziecka z całą pewnością, że zobaczy, jak to dziecko rośnie – zaznaczyła.

Ludziom zastanawiającym się, dlaczego para po pięćdziesiątce postanowiła sprowadzić dziecko na świat, Higgins i jej mąż pytają: "dlaczego nie?". – Nie wiem, co się ze mną stanie za 10 lat, ale kto może to wiedzieć? I dlaczego Jack nie miałby żyć? Bo jestem stara? – dodała Barbara. I wyraziła nadzieję, że jej historia jest inspirująca dla kobiet walczących o zajście w ciążę – przypominając, iż ​​wiek to tylko liczba.