Gadżety z PRL-u. Kolekcjonerzy płacą za nie krocie

Dla wielu Polaków woda z bąbelkami i sokiem to smak dzieciństwa, do którego chętnie by wrócili. Dlatego coraz częściej na aukcjach pamiątek z dawnych lat pojawiają się propozycje odkupienia syfonu. Najwięcej warte są te w kształcie pingwina. Za taki przedmiot można zażądać nawet 350 zł. Tradycyjne syfony kosztują nieco mniej. Kolekcjonerzy chętnie zapłacą za nie od 100 do 200 zł.