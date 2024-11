Kupuj teraz, płać później – czy warto skorzystać z finansowania ratalnego na Black Friday i Cyber Monday?

Zbliżające się okazje, takie jak Dzień Singla (znany również jako Chiński Dzień Singla, z uwagi na same jedynki w dacie tego święta, czyli 11.11), Black Friday i Cyber Monday, to nie tylko czas na zdobywanie świetnych produktów po obniżonych cenach, ale też doskonały moment na przemyślane inwestycje w wyposażenie domowe i wnętrza. Wraz z rozwojem systemów finansowania ratalnego, zakup nowych mebli i dekoracji staje się bardziej przystępny niż kiedykolwiek. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba obciążać budżetu w jednorazowej transakcji, a mimo to można już teraz cieszyć się nowymi zakupami – to idealne rozwiązanie szczególnie przed nadchodzącym sezonem świątecznym.

Materiał sponsorowany przez Ikano Bank

Raty jako narzędzie do planowania zakupów bez obciążenia budżetu

Finansowanie ratalne to doskonałe narzędzie pozwalające na realizację dużych zakupów, zwłaszcza gdy ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Odkładanie pieniędzy na nowe meble, kiedy obecne mają już swoje lata lub po prostu nie spełniają naszych potrzeb, może zajmować miesiące. Zakup na raty umożliwia natychmiastowe zrealizowanie planu, a jednocześnie rozłożenie płatności na dogodny okres.

Dodatkowo, korzystanie z promocji ratalnych w okresach takich jak Black Friday czy Cyber Monday pozwala na oszczędność nie tylko w kontekście cen, ale też harmonogramu płatności. Wiele firm współpracuje z bankami, aby oferować raty 0% – umożliwia to uniknięcie dodatkowych kosztów, które normalnie wiązałyby się z finansowaniem na raty. Zakupy stają się więc inwestycją bez dodatkowych odsetek, co sprawia, że budżet można przeznaczyć na więcej rzeczy, idealnie wpisując się w przygotowania przedświąteczne. Przykładem oferowania takich zakupów są raty w sklepach IKEA. Klient może wybierać spośród oferty rat oprocentowanych i 0%, na okres od 3 aż do 48 miesięcy, w zależności od potrzeb. A to wszystko we współpracy z Ikano Bankiem.

© materiały partnera

Dlaczego warto kupować meble i dekoracje właśnie teraz?

Jesień, a w szczególności listopad, to okres wyjątkowych promocji, które wciąż zyskują na popularności w Polsce. Black Friday, początkowo związany głównie z elektroniką, szybko stał się świętem wszystkich zakupów – w tym tych związanych z wyposażeniem wnętrz. Warto podkreślić, że sklepy meblowe i z dekoracjami oferują coraz ciekawsze oferty i rabaty, często łączone z promocyjnym finansowaniem. Dla tych, którzy chcą zmienić wystrój, wprowadzić do wnętrza nowoczesne elementy lub po prostu uzupełnić dom o brakujące elementy, jest to moment, kiedy naprawdę warto zrobić zakupy.

Promocje świąteczne obejmują szeroki wachlarz produktów – od większych inwestycji, takich jak kanapy, sofy, łóżka, po drobniejsze dodatki w stylu industrialnych lamp, nowoczesnych luster czy designerskich stolików. Tego rodzaju zakupy można spokojnie rozłożyć na raty, co dodatkowo zwiększa możliwości wyboru, bez konieczności kompromisów. W ten sposób świąteczne wydatki na prezenty czy inne domowe potrzeby pozostają nienaruszone.

Dzień Singla, Black Friday, Cyber Monday – festiwal okazji zakupowych

Listopad, z jego najbardziej rozpoznawalnymi świętami zakupowymi, takimi jak Dzień Singla (11.11), Black Friday (ostatni piątek listopada) czy Cyber Monday, to doskonały moment, by przeglądnąć oferty i pozwolić sobie na dozę szaleństwa. Święta te obejmują zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe, umożliwiając dokonywanie zakupów z dowolnego miejsca. Dzięki opcji zakupu na raty, nawet większe inwestycje w nową kanapę czy nowoczesny zestaw mebli kuchennych można łatwo sfinansować, korzystając z promocyjnych rat dostępnych podczas tych okazji.

Dzień Singla zyskuje coraz większą popularność w Polsce i jest warty uwagi, zwłaszcza że sklepy, często zagraniczne, przyciągają klientów wyjątkowymi zniżkami sięgającymi nawet 70%. Black Friday i Cyber Monday z kolei oferują szeroki wachlarz promocji, które w przypadku sklepów z wyposażeniem wnętrz obejmują meble, akcesoria, a także dodatki, idealnie wpasowujące się w trend szybkiego odświeżenia wnętrza.

Korzyści z zakupów teraz, a nie później

Czekanie na "odpowiedni moment" często skutkuje odkładaniem zakupów na później, co oznacza, że wiele osób rezygnuje z wymarzonego wystroju na długi czas. Decydując się na zakupy na raty już teraz, możemy cieszyć się nowymi meblami czy dekoracjami bez jednorazowego obciążenia budżetu. To także sposób na zapewnienie sobie satysfakcji i komfortu na co dzień, zamiast zwlekać do momentu, aż ceny wrócą do normy po okresie świątecznym. Równie ważny jest aspekt finansowy, większość tych produktów z dużym prawdopodobieństwem będzie drożeć, a więc zakupy teraz w promocjach i na raty 0% jest w pewnym sensie, oszczędnością.

Korzystając z systemów ratalnych, wiele osób może pozwolić sobie na realizację większych marzeń o wystroju wnętrza, bez rezygnacji z jakości czy designu. Rozłożenie płatności na mniejsze, miesięczne raty pozwala na lepsze zaplanowanie wydatków, a także zabezpieczenie budżetu na inne potrzeby. Dzięki temu można się cieszyć nowoczesnym wnętrzem od razu, co szczególnie przed świętami zyskuje na znaczeniu, gdy dom staje się centrum rodzinnych spotkań. Taką opcją może pochwalić się wspomniana już IKEA, która we współpracy z Ikano Bankiem, oferuje swoim klientom cały wachlarz rat (w tym 0%), które możesz zobaczyć tutaj.

© materiały partnera

Świadome zakupy – inwestycja na lata

Podczas jesiennych świąt zakupowych warto myśleć o inwestycjach długoterminowych. Wyposażenie wnętrz to nie tylko estetyka, ale również jakość życia, komfort i funkcjonalność. Inwestując w solidne meble czy wysokiej jakości dodatki, zyskujemy pewność, że posłużą nam przez lata, a nasze wnętrza będą zawsze eleganckie i funkcjonalne.

Rozważenie zakupu na raty to sposób na mądrą realizację tych planów, co jest szczególnie ważne przy większych inwestycjach. Jesień i okres świątecznych promocji pozwalają na wybór produktów o wysokiej jakości, które w przyszłości mogą stanowić podstawę wnętrza, a zarazem przyciągać uwagę gości. To doskonała okazja, aby zainwestować w coś trwałego, czego nie będzie trzeba szybko wymieniać.

Podsumowanie: czas na zmiany

Korzystając z wyjątkowych okazji i promocji na Dzień Singla, Black Friday czy Cyber Monday, można zrealizować swoje plany dotyczące domu i wnętrz bez obawy o nagłe wydatki. Zakupy na raty oferują elastyczność finansową, umożliwiając natychmiastowe zmiany i ulepszenia. To wyjątkowy czas, by bez zbędnych ograniczeń finansowych pozwolić sobie na piękne, funkcjonalne i nowoczesne wnętrza, które będą cieszyć na co dzień, szczególnie w sezonie świątecznym.

Warto już teraz przejrzeć oferty, by znaleźć te wymarzone meble i dodatki, które wkrótce ozdobią dom – a przy tym skorzystać z finansowania na korzystnych warunkach, idealnie dopasowanego do domowego budżetu.

