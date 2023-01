Kupujesz bułki w Biedronce? Przyjrzyj się najniższej szufladzie

Wielu konsumentów w Polsce udaje się na codzienne zakupy do Biedronki, która jest jednym z najpopularniejszych supermarketów w naszym kraju. Co kupujemy najczęściej? Pośród serów, owoców czy mięsa, produktem, który uwielbiamy, jest także pieczywo - zarówno chleby, jak i bułki, których w Biedronce mamy do wyboru, do koloru.