Kwaśniewska przyćmiła młodsze gwiazdy? Tak ubrała się do teatru

Ostatnio Jolanta Kwaśniewska wybrała się do teatru. W sieci pojawiło się kilka zdjęć. 68-latka spędziła czas w towarzystwie Magdaleny Cieleckiej, Mai Ostaszewskiej, Doroty Soszyńskiej i Magdaleny Popławskiej. Jak prezentowała się Kwaśniewska?

Postawiła na czarny total look. Bazą stylizacji Jolanty Kwaśniewskiej była dzianinowa sukienka midi z golfem, na którą zarzuciła chustę z nietuzinkowym printem. Z całą pewnością ten dodatek zagrał tutaj pierwsze skrzypce i dodał modowego twista. Uzupełnieniem stylizacji były czarne szpilki na niewielkim obcasie oraz kryjące rajstopy w tym samym odcieniu.

Prosto, skromnie, ale maksymalnie stylowo. Jedno jest pewne. Jolanta Kwaśniewska przyćmiła młodsze koleżanki i udowodniła, że miano "ikony stylu" wciąż należy do niej.

