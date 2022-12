Trzy rzeczy z zimowej szafy Jolanty Kwaśniewskiej. Warto je mieć, bo nie wychodzą z mody

Choć Jolanta Kwaśniewska jest największą inspiracją dla pań po pięćdziesiątce i sześćdziesiątce, to z jej modowych wyborów mogą śmiało czerpać kobiety w każdym wieku. Bowiem szafa byłej pierwszej damy jest pełna basicowych elementów , które, po pierwsze, można stylizować na różne sposoby, a po drugie, można je nosić co roku bez względu na trendy. Jolanta Kwaśniewska na przestrzeni lat zaprezentowała się w wielu zimowych outfitach, jednak my wybraliśmy trzy rzeczy, które bez wątpienia wzbogacą twoją garderobę, a ich zakupu nigdy nie pożałujesz.

Jolanta Kwaśniewska nie wyobraża sobie swojej szafy bez szarej, dzianinowej sukienki maxi . To idealne rozwiązanie na chłodne zimowe dni. Zapewnia komfort i ciepło, a jednocześnie wygląda stosunkowo elegancko, więc można ją śmiało założyć do restauracji czy teatru.

Choć była pierwsza dama postawiła na model z krótkimi rękawami, to bardziej praktyczny będzie ten z długimi. Tego typu sukienkę najlepiej zestawić z czarnym, wełnianym płaszczem i kozakami na słupku . Przy szarej kreacji można jednak zaszaleć z torebką w intensywnym kolorze lub bardziej wyrazistym makijażem.

Czarny golf to must have w szafie Jolanty Kwaśniewskiej