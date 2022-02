Kylie Jenner urodziła syna. Chłopiec wygląda niemal identycznie jak jego siostra

Córeczka Kylie Jenner

Przypomnijmy, że 1 lutego 2018 r. Jenner i Scott zostali rodzicami po raz pierwszy. Stormi, bo tak nazywa się ich córeczka, jest ulubienicą internautów. I choć sławna mama dziecka zaznaczała, że chce wychować ją z dala od świateł reflektorów, to dziś w sieci krąży mnóstwo filmików i zdjęć z czterolatką w roli głównej. Co więcej, dziewczynka pojawiła się również w słynnej produkcji "Keeping Up with the Kardashians".