Kylie Jenner wrzuciła archiwalne zdjęcie. Tak wyglądała kiedyś Kris

Kylie udostępniła pamiątkowe świąteczne zdjęcie Kris Jenner

Błyszcząca cekinowa (oczywiście czerwona) sukienka z rozcięciem. Dopasowane pod kolor szpilki i szeroki uśmiech - właśnie tak wystylizowana Kris pozuje na fotografii, która liczy sobie ładnych parę lat, choć równie dobrze kreacja sprawdziłaby się w obecnym dziesięcioleciu. Jenner stoi przed ceglanym kominkiem, na którym zostały zawieszone świąteczne skarpety. Na pierwszym planie widzimy też kwiat w odpowiednim kolorze. To właśnie ta fotografia posłużyła Kylie do napisania świątecznego postu na Instagram. Z całą pewnością, zarówno dla modelki, jak i jej mamy, zdjęcie ma ogromną sentymentalną wartość! Wyraz twarzy Kris potwierdza, że uwieczniony moment był należał do tych szczęśliwych, które zostają w pamięci na długo.