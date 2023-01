Łączyła ich nie tylko praca. Oto co napisała 20 lat po jego śmierci

"Najważniejsze, że tu na tej ziemi pamiętają o Tobie. Stary, nawet nie masz pojęcia. ile ludzi o Ciebie pyta (...). Wiem, że czas nie ma dla Ciebie znaczenia, ale 20 lat!!! To kawał czasu, to dużo i mało, bo cholera, zleciało nie wiadomo kiedy... Szczerze mówiąc, czasem sobie myślę, że jakbyś tu był i pokusiliby się o »Adam i Ewa« ciąg dalszy, to byśmy mieli niezły ubaw... Moglibyśmy razem żartować, śmiać się, jak za dawnych lat, bo tego mi brakuje najbardziej..." - napisała Chrzanowska.