Podkochiwało się w nim wiele Polek. Jego życie zostało brutalnie przerwane

Wraz z nim jechali także Radosław Pazura i Filip Siejka, którzy - podobnie jak kierowca drugiego samochodu - trafili do szpitala. "Po wypadku groziło mi kalectwo. Lekarze nie wykluczali, że do końca życia będę na wózku inwalidzkim. Gdyby nie to, że tuż po przywiezieniu mnie do szpitala zapadła decyzja o szybkiej operacji, to dziś pewnie nie chodziłbym o własnych siłach" - powiedział Radosław Pazura wspominając w rozmowie z Plejadą tragiczny wypadek.