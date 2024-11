"Niższy o 8 centymetrów". Nie była przekonana do związku z nim

Izabella Krzan zdobyła popularność dzięki tytułowi Miss Polonia 2016. Choć reprezentując Polskę w konkursie Miss Universe nie przeszła do finałowej trzynastki, jej kariera i tak nabrała tempa. Krzan jest dziś jedną z najpopularniejszych prezenterek.

W najnowszym odcinku programu "Dobry Wieczór" Izabella Krzan otworzyła się na temat relacji z mężczyznami. Prezenterka, która na co dzień chroni swoje życie prywatne, przyznała, że przez kilka lat tkwiła w toksycznej relacji z wysokim mężczyzną. Jego wzrost był jednak kluczowy. Wydawało jej się, że dzięki temu jest bezpieczniejsza.

Skradła show na planie. Jej strój to prawdziwa petarda

Od czterech lat Izabella Krzan jest w szczęśliwym związku. Jej partnerem jest Dominik Kowalski, syn znanej rzeźbiarki Barbary Falender. Na początku ich znajomości prezenterka nie była jednak pozytywnie nastawiona do dalszego rozwoju tej relacji.

