Laminacja włosów i efekty, które powalają na kolana

Jak wykonać laminację w domu krok po kroku? Najpierw zagotuj wodę. Do trzech łyżek wrzątku wsyp łyżkę żelatyny lub galaretki i wymieszaj. Następnie dodaj łyżkę ulubionej odżywki lub maski i ponownie całość wymieszaj do uzyskania w miarę gładkiej papki, którą należy odstawić do ostygnięcia. W tym czasie umyj dokładnie włosy szamponem oczyszczającym. Odciśnij je z nadmiaru wody i rozczesz, a potem rozprowadź miksturę o konsystencji żelu na pasmach, zaczynając na wysokości uszu w dół. Kolejnym etapem jest owinięcie włosów folią spożywczą oraz ręcznikiem. Lecz jeśli masz czepek wykorzystaj go. W tym momencie trzeba uzbroić się w cierpliwość i odczekać około 40 minut. Po tym czasie możesz spłukać żel z włosów i wysuszyć je suszarką bez nakładania dodatkowych kosmetyków.