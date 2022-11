Nie masz cierpliwości, by zapuszczać włosy? W salonie fryzjerskim możesz uzyskać długą i gęstą fryzurę w zaledwie kilka godzin. Efekty profesjonalnego przedłużania włosów są fenomenalne. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tym zabiegu.

Wiele kobiet marzy o długich, gęstych i pięknie wyglądających włosach, które będą robić wrażenie przy każdym ruchu głowy. Jednak nie każda z nas ma naturalne predyspozycje do tego, by osiągnąć taki efekt. Niektórym kobietom włosy rosną niezwykle wolno, a wiele pań narzeka także na cienkie pasma pozbawione objętości. Czy jest na to sposób? Oczywiście. Piękną fryzurę możesz uzyskać z dnia na dzień dzięki zabiegowi przedłużania włosów wykonywanym w salonach. Czy trzeba się go obawiać? Absolutnie nie. Odpowiadamy na wszystkie nurtujące pytania związane z przedłużaniem włosów.

Przedłużanie włosów – na czym polega?

Na początku warto wspomnieć, że zabieg przedłużania włosów jest zupełnie bezinwazyjny i bezbolesny, o czym wiele kobiet nie ma pojęcia i dlatego boi się na niego zdecydować. Jak sama nazwa wskazuje pozwala na uzyskanie znacznie dłuższych włosów od naturalnych, a także jest gwarancją bujnej fryzury. Bo wraz z przedłużeniem w parze idzie zagęszczenie.

Zabieg przedłużania włosów polega na doczepieniu sztucznych kosmyków, bądź całych pasm (tzw. doczepów w rzeczywistości wykonanych z naturalnych włosów), do tych naturalnych. Mają od 20 do maksymalnie 60 centymetrów. Mocuje się je za pomocą klipsów, ringów, silikonowych taśm, zgrzewów keratynowych czy wielu innych. Wszystko zależy od metody, jaką się wybierze. W tym miejscu należy także odpowiedzieć na pytanie, ile trwa zabieg przedłużania włosów. To zależy oczywiście od oczekiwanej przez klientkę gęstości, jednak w salonie siedzi się wtedy zazwyczaj od dwóch do trzech godzin. Dobry efekt końcowy to taki, w którym nie da się w zasadzie odróżnić naturalnych włosów od doczepów, nie widać łączeń.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak dbać o tłuste i suche włosy. Hollywoodzki fryzjer radzi

Metody przedłużania włosów

Fryzjerzy wymieniają nawet kilkadziesiąt metod przedłużania włosów, z czego na liście tych najpopularniejszych znajduje się kilkanaście, m.in. przedłużanie włosów metodą kanapkową, keratynową, taśmową, ultradźwiękową, laserową, japońską, pętelkową czy na mikroringi. Dwie pierwsze są z pewnością najbardziej znane, dlatego warto krótko je omówić.

Przedłużanie włosów metodą kanapkową polega na przyklejaniu sztucznych pasm u nasady naturalnych włosów za pomocą przezroczystych silikonowych taśm. Zazwyczaj mocuje się ich od 10 do 30, by uzyskać naprawdę zadowalający efekt. Natomiast przedłużanie włosów metodą keratynową polega na zgrzewaniu doczepów z naturalnymi kosmykami za pomocą keratyny i specjalnego urządzenia o bardzo wysokiej temperaturze. W przypadku tej metody doczepiane pasemka są znacznie cieńsze, dlatego używa się ich około stu.

Warto także wspomnieć o utlradźwiękowym i laserowym przedłużaniu włosów. Pierwsza metoda wykorzystuje fale akustyczne, a druga wiązki światła. To jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej naturalnych sposobów na przedłużenie włosów. Efekt utrzymuje się znacznie dłużej, jednak wiąże się z tym znacznie wyższa cena zabiegu.

Przedłużanie włosów – ile się trzyma?

Przedłużanie włosów jest dobrym pomysłem na uzyskanie bujnej fryzury przed ważnym wydarzeniem, takim jak wesele czy osiemnastka. Jednak wiele kobiet decyduje się na ten zabieg, by po prostu na co dzień cieszyć się dłuższymi i gęstszymi włosami. Jednym z najczęściej zadawanych pytań przy temacie przedłużania włosów, jest to, ile utrzymuje się efekt. W przypadku większości metod włosy będą wyglądały dobrze nawet po trzech czy czterech miesiącach. Później należy udać się do salonu fryzjerskiego i albo powtórzyć zabieg albo zdjąć doczepy, ponieważ naturalne włosy odrastają i obecność sztucznych pasm zaczyna rzucać się w oczy.

Jednak w przypadku przedłużania włosów metodą ultradźwiękową i laserową, których efekt jest niezwykle naturalny, to może utrzymywać się on od czterech do sześciu miesięcy. Perspektywa długich i gęstych włosów przez pół roku bez wątpienia brzmi kusząco.

Ile kosztuje przedłużanie włosów?

Cena przedłużania włosów zależy oczywiście od wybranej przez nas metody. Im bardziej naturalny i trwały jest efekt, tym koszt takiego zabiegu jest wyższy. Wszystko zależy także od salonu fryzjerskiego, do którego zamierzamy się udać, ponieważ ustalone w nich ceny mogą delikatnie się różnić. Jedną z najtańszych sposobów przedłużania włosów będzie metoda kanapkowa. Ceny zaczynają się zazwyczaj od 200 do 300 zł. Wynika ona głównie z liczby doczepów, którą wykorzysta specjalista. Jednak zabieg przedłużania włosów nowoczesną metodą może kosztować nawet kilka tysięcy. Jak w przypadku każdego zabiegu urodowego warto odłożyć nieco więcej pieniędzy i wybrać droższą metodę.

Czy przedłużanie włosów niszczy naturalne pasma?

To wielka obawa większości kobiet, które marzą o długich oraz gęstych włosach i zastanawiają się nad zabiegiem przedłużania. Wiele z nas boi się, że to osłabi nasze naturalne pasma, które zaczną wypadać, w skutek czego fryzura znacznie się przerzedzi. Nie trzeba się jednak o to martwić, ponieważ przedłużanie włosów to zabieg bezinwazyjny, który wykonany w przez profesjonalistę w salonie fryzjerskim nie powinien przynieść żadnych szkód. Warto zawrócić uwagę na to, że najbezpieczniejsze jest przedłużanie włosów metodą ultradźwiękową oraz laserową. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że kilkukrotne powtarzanie zabiegu bez przerwy na "oddech" może faktycznie nieco osłabić włosy, szczególnie te cienkie i bardzo delikatne.

Jak dbać o włosy po przedłużaniu?

Na koniec warto odpowiedzieć na pytanie, czy codzienna pielęgnacja włosów w jakiś sposób musi się zmienić po zabiegu przedłużania. Odpowiedź brzmi: zupełnie nie. Z racji tego, że do przedłużenia i zagęszczenia fryzury używa się pasm z naturalnych włosów, to możemy swobodnie dbać o nie, jak o swoje własne. Podstawa to oczyszczenie i nawilżenie oraz zabezpieczenie ich przed wysoką temperaturą nie tylko przy stylizacji prostownicą czy lokówką, ale za każdym razem przed użyciem suszarki. Aby uzyskać efekt błyszczącej tafli, można użyć na koniec jedwabiu.

