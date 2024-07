Lansuje kontrowersyjną modę. Na takie szorty skuszą się nieliczni

Moda lubi się powtarzać i co jakiś czas do łask wracają ubrania, które pamiętamy sprzed kilkunastu lat. Przemijające trendy pokazują, że pewne elementy odzieży nigdy nie znikają całkowicie z modowego radaru.

Denim, sukienki w panterkę czy kolorowe rajstopy to tylko niektóre elementy, które przeżywają swój "wielki powrót". Podobnie jest z biodrówkami. Warto dodać, że sięgają po nie kobiety, które lubią bawić się modą.

Na początku lat 2000. stylizowano je zazwyczaj z krótkimi topami, by eksponować popularne kolczyki w pępku. Biodrówki były też zestawiane z szerokimi paskami i dużymi klamrami, a często noszono je tak nisko, by widoczne były stringi.

Modelka, która słynie z odważnych stylizacji, dopasowała trend sprzed lat do pogody. Włożyła szare szorty z gumką w talii i niskim stanem. O nudzie nie ma nawet mowy.

Uzupełnieniem odważnej stylizacji modelki była góra od bikini oraz koszula w paski. Nie obyło się bez okularów przeciwsłonecznych oraz dużej torby. Co myślicie o tej stylizacji?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!