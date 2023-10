Lepiej nie rób tego z lustrem. Mówią, że przynosi pecha

Jak usunąć lustro z domu. Oto bezpieczne rozwiązanie

Popularne wierzenia mówią, że domowe lustro gromadzi w sobie energię domowników, dlatego nie można go wyrzucić. Wyrzucenie lustra sprowadza pecha nie tylko na osobę, która to zrobiła, ale na całą rodzinę. Dlatego lustro, którego już nie potrzebujemy, możemy oddać komuś w prezencie lub sprzedać. Jeśli jednak naprawdę chcemy się go pozbyć i nie ma innego wyjścia, przed wyniesieniem lustra na śmietnik wg wierzeń trzeba je posypać solą i owinąć czarnym materiałem. Jednak jeśli ktoś się na to zdecyduje, robi to na własną odpowiedzialność. Oczywiście traktujemy powyższe rady z przymrużeniem oka.