Oto najbardziej toksyczne znaki zodiaku. Na liście trzy

Nastrój Bliźniąt zmienia się jak w kalejdoskopie

Jednego dnia Bliźnięta potrafią być słodkie i urocze, zakochane po same uszy i sypiące komplementami jak z rękawa. Jednak to nigdy nie trwa długo. Już chwilę później zmieniają się nie do poznania, otaczają murem milczenia i patrzą wrogo na kogoś, kim przed momentem się zachwycały. Osoby urodzone w tym znaku są nastawione egoistycznie, zmienne jak pogoda i kapryśne, a do tego nie mają żadnej samokontroli. Często mieszają swoim bliskim i znajomym w głowach dla zabawy. Chcą poznać ich reakcje i ocenić, na ile mogą sobie pozwolić bez konsekwencji.