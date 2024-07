Letnia gra w kolory

Ciepłe, letnie dni to idealny moment, by do swojej garderoby wprowadzić nieco więcej soczystych barw – nawet jeśli na co dzień zwykle stawiasz na klasykę i stonowane odcienie. To w końcu czas większej beztroski, kiedy można pozwolić sobie na odrobinę wakacyjnej nonszalancji. Strzałem w dziesiątkę okaże się kolorowa biżuteria – barwne kamienie będą przepięknie mienić się w promieniach słońca i ożywią nawet monochromatyczne, bezpieczne stylizacje.