LG SMART – monitor idealny do pracy i rozrywki

LG SMART 32SQ780S to monitor przeznaczony nie tylko do pracy. Może stać się również domowym centrum rozrywki. Wszystko za sprawą 32-calowego ekranu 4K, minimalistycznego designu, ramienia Ergo i systemu webOS22, znanego dotąd z telewizorów i projektorów LG. Dzięki temu LG SMART jest w stanie pracować bez podłączania do komputera, umożliwiając dostęp do najpopularniejszych serwisów streamingowych.